Über mich

Herzlich Willkommen auf meinem Blog! Mein Name ist Nico, ich bin Promotionsstudent an der FU Berlin zum Thema: The Missing Middle – Eine Analyse der Hinderungsfaktoren privatwirtschaftlichen Wachstums in Subsahara-Afrika – Das Fallbeispiel Ghana. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit entwicklungspolitischen Themen. Gleichzeitig bin ich als Freelancer tätig. Ich verfüge über Auslandserfahrung in Namibia und Botswana und habe folgende Evaluation über ein Naturschutzprogramm in Namibia geschrieben: Nachhaltiger Tourismus in Subsahara-Afrika: Anspruch und Wirklichkeit eines neuen Konzepts zur Armutsminderung. Das Beispiel Namibia Falls ihr in Berlin wohnt, seid ihr herzlich zur Teilnahme am Berliner Afrika-Stammtisch eingeladen. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich unter zebralogs[at]gmx.de erreichen. Viel Spaß auf dem Blog!